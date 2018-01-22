Казахстан поддерживает США в регулировании ситуации в Афганистане и чтит свои обязательства перед Россией и Китаем, - замглавы МИД РК

CA-NEWS (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев рассказал об итогах визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки.

«Этот официальный визит имеет свое очень важное значение, так как это не только официальный визит, который состоялся впервые за много лет нашего сотрудничества с США, но и визит, по итогам которого наше взаимодействие с такой глобальной державой как США был выведен на уровень расширенного стратегического партнерства», - сказал он 22 января на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, визит означает переподтверждение США поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

«Второе: мы говорим об установлении личных доверительных контактов на уровне глав государств… Визит подтвердил заинтересованность обеих сторон в расширении полномасштабного торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы стали свидетелями поддержки США той модернизационной повестки казахстанского государства, тех реформ, которые проводятся в нашей стране под руководством Н.Назарбаева.

Также визит придал новый импульс политике Соединенных Штатов Америки по расширению своего политического экономического присутствия в нашем регионе, в регионе Центральной Азии, Южной Азии», - отметил замминистра.

Он сообщил, что незадолго до визита правительство США обнародовало новую стратегию по Южной Азии. «В рамках диалога лидеров двух стран был обсужден широкий круг вопросов региональной проблематики как в Центральной Азии, так и взаимодействия наших стран по урегулированию ситуации в Афганистане, содействию реконструкции социально-экономической реабилитации этой страны. Большой круг вопросов затрагивался и в сфере международных отношений. Это касалось целого ряда вопросов в области нераспространения оружия массового уничтожения и разоружения. Это касалось вопросов урегулирования целого ряда региональных конфликтов и наглядно показало востребованность миротворческого потенциала Казахстана», - проинформировал Е.Ашикбаев.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что по итогам двусторонней встречи Н.Назарбаева и президента США Дональда Трампа, Казахстан определился с вектором своей внешней политики, замминистра подчеркнул, что четверть века назад республика сделала свой выбор в пользу сбалансированной многовекторной внешней политики, и говорить о каком-либо определении вектора развития сегодня не приходится. «Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что, безусловно, мы ведем речь о расширенном стратегическом партнерстве с одним из признанных центров сил и экономической мощи – Соединенными Штатами Америки. Оно является одним из основополагающих во внешнеполитической сбалансированной конструкции Республики Казахстан, поэтому глава государства и в ходе переговоров, и в ходе общения со СМИ неоднократно подчеркивал, что мы приветствуем присутствие США как в Казахстане: и политическое, и экономическое, и культурно-гуманитарное, так и присутствие США в регионе. В первую очередь, имею в виду, безусловно, ситуацию в Афганистане. США во главе коалиции партнеров, безусловно, вносит важный вклад в стабилизацию ситуации в этой стране. Казахстан полностью поддерживает и новый подход администрации США по регулированию ситуации в Афганистане и оказывает очень большое содействие в логистическом плане. Также вы хорошо информированы о таких инициативах Казахстана как образовательная программа, в рамках которой тысяча афганских студентов обучаются мирным специальностям, более 500 на сегодняшний день уже вернулись в свою страну и вносят вклад в налаживание мирной жизни в этой стране», - добавил представитель МИД.

Он подчеркнул, что инсинуации о якобы отходе Казахстана от своих обязательств не имеют под собой никакой почвы. «Казахстан свято чтит свои обязательства, в том числе, союзнические с Российской Федерацией на двусторонней основе, отношений стратегического партнерства с Китайской Народно-Демократической Республикой, с другими важными партнерами, а также обязательства в рамках международных организаций», — заключил Е.Ашикбаев.