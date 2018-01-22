Казахстан занял общекомандное первое место в Гран-при по дзюдо в Тунисе

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял общекомандное первое место в Гран-при по дзюдо в Тунисе.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, команда завоевала пять медалей: две золотые, три бронзовые. Второй в общем зачете стала сборная Украины (два золота и две бронзы), тройку замкнула команда Японии - одно золото и шесть бронзовых медалей

Чемпионами Гран-при в Тунисе стали Ислам Бозбаев (90 кг) и Жансай Смагулов (70 кг). Бронзовые медали взяли Гусман Кыргызбаев (60 кг), Ерлан Серикжанов (66 кг) и Виктор Демьяненко (100 кг).