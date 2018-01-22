Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк покинул пост
CA-NEWS (KZ) - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк ушел с должности.
Как сообщает федерация футбола РК, российский специалист покидает команду, контракт расторгнут по соглашению обеих сторон.
При А.Бородюке сборная провела семь матчей в 2017 году. Шесть раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью.
Новый главный тренер национальной команды будет объявлен в ближайшее время, добавили в КФФ.
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