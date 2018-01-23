В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее на границе с Казахстаном

CA-NEWS (UZ) - Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано во вторник, 23 января, в 06:26 утра по ташкентскому времени, на границе с Казахстаном.

По уточнённым данным Европейского-Средиземноморского Сейсмологического Центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города Ташкента и в 16 км от города Сарыагаш в Казахстане, на глубине 10 км.

Между тем подземные толчки ощутили в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане.

Согласно сейсмостанции "Ташкент", землетрясение ощущалось в 6:26 утра по местному времени. Интенсивность в Ташкенте составила четыре балла.

Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, что ровно год назад, 23 января, в 6:40 утра в Ташкенте также ощущалось землетрясение, эпицентром которого был Кыргызстан. В среднем в Узбекистане сила подземных толчков составила тогда 3-4 балла.