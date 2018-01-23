В Узбекистан прибыли на учебу около 100 афганских студентов

- В международном аэропорту в городе Термезе узбекские власти 21 января встретили почти 100 афганских студентов.

Как сообщают местные СМИ, они будут учиться в Образовательном центре по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана, созданного по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Приезжие студенты на протяжении двух лет будут получать педагогическое образование, ориентированное на преподавание узбекского языка и литературы.

На первоначальном этапе на очном отделении бакалавриата будут учиться 98 студентов – 86 парней и 11 девушек. Половину стоимости обучения граждан Афганистана будет покрывать направляющая сторона, оставшуюся сумму покроет АО «Узбекиcтон темир йуллари».

Напомним, что кабинет министров Узбекистана подписал постановление о создании Образовательного центра по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана в ноябре 2017 года.

Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что для удобства афганских студентов будет создан студенческий городок, где будут предусмотрены места для раздельного проживания студентов, пункты медицинского обслуживания, столовые, прачечные, точки розничной торговли, соответствующие инженерные коммуникации и многое другое.