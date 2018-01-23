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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сняли запрет на прием на работу без прописки
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане отменяется запрет на прием на работу граждан, не имеющих временной или постоянной прописки либо учета по месту пребывания, а также ответственность работодателя за прием на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания.

Это предусмотрено Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

«Данная норма позволит гражданам реализовать себя в любом регионе страны, особенно в городе Ташкенте и Ташкентской области, без каких-либо ограничений в трудоустройстве. Перспективные кадры могут работать в столичном регионе независимо от места постоянной или временной прописки либо учета по месту пребывания», — говорится в комментарии к документу.

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