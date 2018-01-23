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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МЧС Узбекистана призывает воздержаться от поездок в Казахстан
CA-NEWS (UZ) - Сильные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. В связи с этим министерство призвало граждан воздержаться от дальних поездок в этом направлении.

По данным сайта www.gismeteo.kz в северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается заметное похолодание. В центральных областях Казахстана ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый ветер, температура днем будет в пределах −30...-33°C, ночью −34...-37°C. В северных регионах Казахстана ожидается переменная облачность, без осадков, местами порывистый ветер, температура днем будет в пределах −34...-37°C, ночью −39...-42°C. В Восточном Казахстане ожидается переменная облачность, без осадков, местами порывистый ветер, температура днем на западе региона будет в пределах −27...-30°C, в центре и на востоке днем ожидается −30...-33°C, ночью ожидается −33...-36°C. В связи с чем объявлено - штормовое предупреждение, - говорится в сообщении МЧС.

МЧС просит жителей Узбекистана, планирующих выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте.

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