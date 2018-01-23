МВФ прогнозирует рост мировой экономики из-за реформы Трампа

CA-NEWS (CA) - После относительно уверенного расширения глобальной экономики в 2017 году эксперты прогнозируют практически аналогичную картину в 2018-м, предсказывая рост ВВП, который превзойдет прошлогодние показатели, сообщает Reuters.

Отчасти это может быть связано с тем, что в 2017 году прогнозы, в целом, недооценивали рост ВВП.

Так, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал глобальный рост экономики в 2017 году на уровне 3,4 процента, а развитых стран - 1,8 процента. Теперь прогнозы находятся на уровне 3,6 и 2,2 процента соответственно.

МВФ также повысил прогнозы роста для еврозоны и японской экономики с 1,5 и 0,6 процента до 2,1 и 1,5 процента соответственно.

“Ускорение роста коснется примерно двух третьих населения мира”, - сообщил МВФ в декабре.

Это внушило оптимизм некоторым экономистам. Однако угрозу для статус-кво продолжает представлять целый ряд потенциальных политических и экономических рисков, среди которых выделяются политика центробанков, торговля и финансовые пузыри.

В первом случае опасность заключается в том, что регуляторы могут допустить ошибку, которая ударит по заемщикам. Вторая угроза связана с усилением протекционистской риторики США и недовольством Вашингтона торговыми практиками Китая, что может спровоцировать создание барьеров для торговли, которые ударят по росту экономики.

Третья угроза связана с возможностью внезапного падения рынков, которое приведет к сокращению расходов и снижению спроса.

Ошибки центробанков

Хороший рост ВВП в 2017 году отчасти был связан с сочетанием сверхмягкой монетарной политики и грамотных действий центробанков, направленных на то, чтобы подготовить мир к сворачиванию программ стимулов.

Федрезерв готовится трижды повысить процентные ставки в 2018 году, в то время как Европейский центробанк медленно сокращает объем скупки активов, а Китай также поднимает индикатор стоимости заемных средств.

Чиновники центробанков осторожно предупреждали о подобных мерах, однако они не застрахованы от ошибок, и любые радикальные изменения могут привести к резкому снижению потребительских и корпоративных расходов.

“Риски для финансовой стабильности представляют более серьезную угрозу продолжению цикла (роста), чем риски для ценовой стабильности”, - говорится в прогнозе на 2018 год главного экономиста Morgan Stanley Четана Ахьи.

От слов к делу

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа сопровождалась лозунгом “Первым делом - Америка” и воинственными комментариями в отношении других стран.

Придя к власти, Трамп и его администрация осуществили ряд инициатив в интересах США, разочаровав сторонников многополярного мира.

В частности, они начали расследование, касающееся импорта стали, заблокировали назначение новых судей для апелляционного рассмотрения международных споров в ВТО и вышли из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

В числе пока невыполненных угроз - выход из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и наказание для Китая за якобы нечестную торговую практику.

Однако дефицит торгового баланса США достиг $43,5 миллиарда вопреки стимулируемому ростом экспорту. Дефицит торгового баланса США с Китаем немного снизился, но составил $34,6 миллиарда.

“Существенный дефицит торговли должен быстро снизиться”, - написал Трамп в твиттере после поездки в Азию в ноябре.

Если он перейдет от слов к делу, экономическая обстановка в 2018 году может стремительно накалиться.

Согласно исследовательской компании Conference Board, экономическая уязвимость Китая по отношению к США практически в пять раз выше, чем США по отношению к Китаю. Это позволяет предположить, что введение торговых ограничений может ударить по росту экономики КНР, который поддерживает благосостояние стран-экспортеров, таких как Германия.

Речь идет не только о торговых отношениях США с Китаем. Согласно подсчетам Всемирного банка, на долю мировой торговли приходится 52 процента мирового ВВП, при этом влияние этого показателя на экономику выросло более чем вдвое за прошедшие полвека.

Рост или обвал

Финансовые пузыри сложно оценить, пока они не лопнут. Если экономисты и научились чему-то в 21 веке - так это пониманию того, что коллапсы финансовых рынков тянут за собой всё.

Согласно данным Всемирного банка, темпы роста мировой экономики снизились примерно с 4,4 процента в 2000 году до около 1,9 процента в 2001-м, когда лопнул так называемый “пузырь доткомов”. В результате финансового кризиса в 2009 году экономика сократилась на 1,7 процента по сравнению с ростом примерно на 4,3 процента в 2007-м - до кризиса.

Причина ухудшения показателей - резкие потери по финансовым инструментам, вынуждающие компании и потребителей сократить потребление, что приводит к снижению экономического роста, увольнениям и нарушениям долговых обязательств.

Примеров активов, непрерывно и значительно дорожавших в прошлом году, достаточно. Один из самых очевидных - биткоин.

По мнению стратега Societe Generale Альберта Эдвардса, с учётом рекордных показателей фондовых рынков, для того, чтобы сбросить их с пиков не потребуется чего-то экстраординарного.

Вполне возможно, что причиной разворота станет что-то вполне обыденное, например, слабые корпоративные результаты.