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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Астана ответила Минску на критику инициативы Назарбаева
Предыстория: Глава МИД Беларуси подверг критике инициативу Назарбаева провести в Астане переговоры по Украине
CA-NEWS (KZ) - Казахстан ответил на критику главы министерства иностранных дел Беларуси, высмеявшего предложение президента Нурсултана Назарбаева перенести переговоры по Украине из Минска в Астану.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев сказал журналистам в Астане 22 января, что Казахстан «не ставит под сомнение важность минской площадки» и уважает Минские соглашения по урегулированию ситуации в Украине.

«Мы не вмешиваемся в этот [Минский] процесс, – сказал Ашикбаев. – Однако Казахстан всегда готов оказать поддержку в поиске решений». Он сообщил, что если стороны конфликта решат обратиться к Казахстану, то Астана рассмотрит обращение «соответствующим образом».

19 января министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что перенос переговоров по Украине из Минска в Астану ничего не решит и добавил, что Минск, в отличие от других, «за лаврами миротворца не гонится».

Заявления Москвы и Минска появились через день после того, как Назарбаев сказал, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик, и выдвинул предложение о том, что его страна может стать новым местом для встреч по украинской тематике.

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