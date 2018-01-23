МВФ незначительно улучшил прогноз роста экономик стран СНГ

CA-NEWS (KG) - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики в регионе стран СНГ в 2018 году на уровне 2,2 процента, говорится в обновленном докладе World Economic Outlook (WEO)., опубликованного в понедельник, 22 января.

По данным отчета, в 2019 году ВВП региона может вырасти на 2,1%. Последние прогнозы МВФ незначительно превышают ожидания, опубликованные в октябре прошлого года. Тогда фонд прогнозировал, что экономика стран СНГ в этом году вырастет только на 2,1%. На 2019 год прогноз остался без изменений.

Без учета России ВВП государств союза будет расти темпами на уровне 3,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году — на 3,5%.

МВФ также ожидает роста мировой экономики на 3,9% в 2018 — 2019 годах, что на 0,2 процентных пункта выше октябрьской оценки.

Увеличение темпов роста носит полномасштабный характер со значительными позитивными сюрпризами в Европе и Азии. При этом, как считают эксперты МВФ, глобальная экономическая активность в мире продолжает укрепляться.

Между тем, по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним — 4,9% и 5% соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась — 7,4% в 2018 году и 7,8% в 2019 году. В Бразилии аналитики МВФ ожидают в 2018 году рост на 1,9% (прогноз улучшен на 0,4 п.п.), в 2019 году — на 2,1% (плюс 0,1%). Прогноз роста китайской экономики фонд вновь повысил на 0,1 п.п. ежегодно, до 6,6% и 6,4%. В 2018 году экономика РФ повысится на 1,7%, а в 2019 году на 1,5%.

Оценка роста ВВП развитых стран также улучшена: в 2018 году — до 2,3%, в 2019 году — до 2,2%. Прогноз роста экономики США повышен до 2,7% в 2018 году, и до 2,5% в 2019 году, стран еврозоны — до 2,2% и 2% соответственно, Японии — до 1,2% в 2018 году и до 0,9% в 2019 году.

Отметим, что по итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке МВФ, составил 3,7%.