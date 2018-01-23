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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Великобритании объявили о свадьбе внучки королевы принцессы Евгении

CA-NEWS (CA) - Принцесса Евгения внучка королевы Елизаветы выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка. В сообщении, опубликованном на странице монаршей семьи в Twitter, говорится, что помолвка принцессы с Джеком Бруксбэнком состоялась в январе 2018 года в Никарагуа.

Принцесса Евгения является младшей дочерью сына королевы принца Эндрю, имеющего титул герцога Йоркского, и его бывшей супруги герцогини Йоркской, в девичестве Сары Фергюсон. Принцесса Евгения - восьмая в очереди престолонаследия.

Свадьба принцессы и ее избранника состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где традиционно вступают в брак члены британской королевской семьи.

19 мая в той же часовне должна состояться свадьба внука Елизаветы II принца Гарри, который женится на актрисе Меган Маркл.

27-летняя принцесса Евгения — младшая дочь третьего из детей Елизаветы II, герцога Эндрю Йоркского и его супруги Сары Фергюсон. В очереди претендентов на британский престол она занимает восьмое место, после своей старшей сестры Беатрисы и отца, принца Гарри и его брата принца Уильяма и детей последнего — принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а также принца Уэльского Чарльза.

Известно, что принцесса познакомилась с бывшим управляющим популярного у знаменитостей лондонского ночного клуба Mahiki на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Они встречаются уже несколько лет.

Принцессе Евгении 27 лет. Она окончила университет Ньюкасла, где изучала английский язык, литературу и историю искусств и в настоящее время руководит галереей совеременного искусства Hauser & Wirth в Лондоне.

Принцесса сохранит свой королевский титул после замужества, однако у нее будет возможность взять при желании фамилию мужа.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по королевским делам Николас Уитчелл, у принцессы Евгении нет никаких официальных королевских обязанностей, что вряд ли существенно изменится после замужества, как и ее общественный статус.

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