В Великобритании объявили о свадьбе внучки королевы принцессы Евгении

CA-NEWS (CA) - Принцесса Евгения внучка королевы Елизаветы выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка. В сообщении, опубликованном на странице монаршей семьи в Twitter, говорится, что помолвка принцессы с Джеком Бруксбэнком состоялась в январе 2018 года в Никарагуа.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/FeyEqAiiuY