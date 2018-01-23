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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем производства промышленной продукции в Таджикистане превысил $2,2 млрд.
CA-NEWS (TJ) - Объем производства промышленной продукции в Таджикистане по итогам 2017 года составил более $2,2 млрд.

По данным министерства экономического развития и торговли страны, сумма обрабатывающей промышленности в общем объеме производства составила $1.3 млрд, добывающей промышленности – $511 млн, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – $420 млн.

Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме производства составил 58,8%, добывающей промышленности 22,6%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18,6%.

Общий объем производства электроэнергии в 2017 году составил 18,1 млрд. кВт/ч, что на 5,3% больше показателя позапрошлого года.

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