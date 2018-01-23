Президент Филиппин разрешил военным пристрелить его, если он останется на своем посту на второй срок

- Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими громкими заявлениями, на этот раз приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Президент сказал об этом во время визита на военную базу, сообщает Reuters.

«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу», - заявил президент. Он добавил, что задача военнослужащих и силовых структур - «защищать Конституцию и защищать народ».

На прошлой неделе президент дал понять политическим сторонникам и противникам, что не намерен оставаться на своем посту дольше срока и даже предпочел бы покинуть его досрочно. Это заявление прозвучало как реакция на действия сторонников Дутерте. Они проголосовали в нижней палате парламента за созыв конституционного собрания и переход к федеративному устройству государства. Принятие новой Конституции приведет к отсрочке намеченных на 2019 год парламентских выборов и, как следствие, пересмотру срока полномочий не только депутатов, но и остальных чиновников.

По действующему законодательству президент Филиппин избирается на всеобщих выборах на шестилетний срок. При этом любой гражданин, занимавший высшую должность более четырех лет, лишается права занимать ее вновь. Дутерте был избран в 2016 году.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, и пригрозил съесть печень экстремистов.