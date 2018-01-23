Акимат Астаны просит горожан сообщать о бездомных на морозе

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны просит горожан сообщать о бездомных на морозе,сообщает пресс-служба акимата столицы.

"Уважаемые жители Астаны. В связи с экстремальными погодными условиями при обнаружении людей без определенного места жительства просим сообщать по телефонам: 53-16-48, 8-701-654-89-99, круглосуточно (администрация Центра ресоциализации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию). Выездная служба социального патруля примет все необходимые меры по оказанию доврачебной медицинской помощи и доставит в центр для принятия мер социальной помощи", - говорится в сообщении акимата..

Ранее сообщалось, что 23 января отменены занятия для всех школьников, а также для студентов 1-2 курсов колледжей Астаны. Напомним, синоптики предупредили, что морозы в Казахстане будут усиливаться в ближайшие три дня.



