Максимальную сумму вывозимой из Туркменистана валюты сократили с $10 тыс. до $3 тыс.

CA-NEWS (TM) - Теперь из Туркменистана можно вывозить не более $3 тыс., суммы выше $500 надо декларировать, сообщают корреспонденты издания «Хроника Туркменистана».

До введения ограничения максимальная вывозимая сумма составляла $10 тыс. Ввозить, как и раньше, можно $10 тыс. без декларации.

Предполагается, что ограничения по вывозу валюты ввели из-за того, что люди стали заниматься бизнесом – перевозить за рубеж деньги от родителей и родственников для студентов.

Официальных объявлений об ограничениях нет, но сумму наличной валюты у выезжающих из страны людей таможенники уточняют в аэропортах.

В Туркменистане продолжаются проблемы с обналичиванием денег с банковских карт за рубежом. В банках образовались очереди из тех, кому необходимо переслать деньги по Western Union.

Люди заранее стоят в очереди, чтобы получить жетон, на котором указана дата, когда можно прийти в отделение банка и совершить перевод. Например, в одном из офисов в Дашогузе очередь расписана до 14 февраля. Жетоны на место бесплатные, но их подпольно продают: если раньше они стоили по 50 манатов за штуку, то сейчас цена возросла до 100.

Напомним, с середины декабря, когда были введены очередные официальные ограничения, в месяц за рубеж можно отправить не более $500, однако работники отделений осуществляют переводы только в размере $200 за раз. Чтобы отправить всю разрешенную сумму, необходимо трижды в месяц отстоять очередь за жетоном, а затем очередь до кассы.

С нового года жители Туркменистана также жалуются, что не могут обналичить деньги за рубежом.

Курс доллара США на «черном рынке» вырос более чем в три раза.