В ОАЭ проходит Неделя народных промыслов Таджикистана
- Таджикистан, общество
- 10:33, 23 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Неделя народных промыслов Таджикистана проходит с 21 по 25 января в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ..
Как уточнили в пресс-службе, инициаторами Недели народных промыслов Таджикистана в ОАЭ являются посольство РТ в Абу Даби, Департамент культуры Шарджи и Институт наследия города Шарджи.
Таджикскую культуру и народные ремесла в Шардже представят ансамбль «Базморо», гончары, ювелиры, швеи, мастера резьбы по дереву и каню и другие, отмечается в сообщении.
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