РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В ОАЭ проходит Неделя народных промыслов Таджикистана
CA-NEWS (TJ) - Неделя народных промыслов Таджикистана проходит с 21 по 25 января в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ..

Как уточнили в пресс-службе, инициаторами Недели народных промыслов Таджикистана в ОАЭ являются посольство РТ в Абу Даби, Департамент культуры Шарджи и Институт наследия города Шарджи.

Таджикскую культуру и народные ремесла в Шардже представят ансамбль «Базморо», гончары, ювелиры, швеи, мастера резьбы по дереву и каню и другие, отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×