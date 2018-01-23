В ОАЭ проходит Неделя народных промыслов Таджикистана

- Неделя народных промыслов Таджикистана проходит с 21 по 25 января в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ..

Как уточнили в пресс-службе, инициаторами Недели народных промыслов Таджикистана в ОАЭ являются посольство РТ в Абу Даби, Департамент культуры Шарджи и Институт наследия города Шарджи.

Таджикскую культуру и народные ремесла в Шардже представят ансамбль «Базморо», гончары, ювелиры, швеи, мастера резьбы по дереву и каню и другие, отмечается в сообщении.