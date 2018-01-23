Холодный период должен пройти четко и слаженно, - премьер РК о морозах до -40 градусов

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил государственным органам предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности граждан в холодное время. Об этом он сказал 23 января на заседании правительства.

По его словам, со вчерашнего дня в ряде регионов страны сильно похолодало, по прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток.

«Сейчас в шести регионах страны температура воздуха составляет от -30 до -40 градусов. Такие сильные морозы ожидаются и в четырех южных регионах. Поэтому акимам областей принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах, на небольших котельных», - сказал премьер.

Также он поручил уделить внимание больницам, школам и детсадам, своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреждениях.

«Все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников. Линия единой дежурной диспетчерской службы «112» должна работать бесперебойно с учетом возросшей нагрузки. МВД обеспечить действенный контроль на автодорогах, при необходимости принимать своевременное решение по ограничению выезда всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу», - обратился Б.Сагинтаев, добавив, что Министерство внутренних дел и акиматы должны организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них.

«Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовать централизованный развоз сотрудников», - отметил глава правительства.