ЕС выведет семь стран включая Монголию из черного списка офшоров

CA-NEWS (MNG) - Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник, как ожидается, выведет восемь стран из «черного списка» налоговых гаваней, свидетельствуют материалы к заседанию совета.

Этот список, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года. В него вошли 17 государств.

Как сообщал Reuters, Евросоюз может вывести из черного списка офшоров Панаму, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Таким образом, в списке останутся девять стран, среди которых Бахрейн, Намибия, Маршалловы острова, Тринидад и Тобаго.

Восемь государств будут исключены из «черного списка», поскольку они предложили внести корректировки в свои налоговые режимы.

Исполнительные органы ЕС выступили с таким предложением в связи с тем, что власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области, указывает агентство.

В декабре прошлого года в черном списке ЕС оказались Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Еще 47 стран и территорий были включены в так называемый серый список. В их числе - Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие страны.

Из последнего списка они могут быть выведены после имплементации предложений по корректировке своих налоговых режимов.

В отношении государств, попавших в «черный список», Евросоюз сохраняет за собой право введения санкций.