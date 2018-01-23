В Узбекистане будет построено узбекско-китайско-арабское СП по производству цемента

- В Наманганской области состоялась церемония закладки фундамента узбекско-китайско-арабского совместного предприятия "Попцемент", сообщило узбекское Национальное информагентство "УзА".

Проектная стоимость СП составляет $50 млн, планируется производство 500 тыс тонн цемента в год, а также создание около 700 рабочих мест.

В настоящее время в Узбекистане работает более 700 предприятий с участием китайского капитала.

В республике осуществляют деятельность 12 цементных заводов суммарной годовой производственной мощностью более 9 млн т. Достигнутый уровень производства цемента (около 8,5 млн т в 2016 году) не удовлетворяет потребности рынка. Увеличение мощностей по производству цемента предусматривается за счет модернизации существующих и строительства новых заводов и технологических линий.

По прогнозам, к 2020 году потребление цемента на душу населения в республике Узбекистан составит не менее 328 кг цемента в год.