В Туркменистане курс доллара на «черном рынке» достиг нового рекорда

CA-NEWS (TM) - Стоимость доллара в нелегальных пунктах обмена валют в Туркменистане достигла нового рекорда. В понедельник утром в Ашхабаде покупка зарубежной валюты на столичном «черном рынке» осуществлялась на уровне 11 туркменских манатов за один $1, продажа $11.5 манатов. К концу дня стоимость доллара с рук достигла 12 манатов.

По словам источников туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде, рост стоимости иностранной вылюты на «черном рынке» в столице начался 17 января, в первые дни нелегальные скупщики валюты впервые продавали доллар за 12 манатов.

«Некоторым покупателям, кому срочно была нужна валюта, продавали доллары по 12 манатов. Об этом рассказали как сами продавцы валюты на «черном рынке», так и покупатели», - отметил обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

Предыдущий рекорд нелегального обмена валют в стране был достигнут накануне, тогда иностранную валюту продавали за 11,0-11,3 манатов.

Официально обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года. Вместе с тем, официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в начале 2015 года, зафиксирован на уровне 3.5 маната за $1 и в течение трех лет остается неизменным.

Нелегальный обмен валюты в Туркменистане является одним из основных способов приобретения иностранных денежных средств населением страны.

В конце 2017 года граждане страны столкнулись с проблемами при снятии денежных средств со своих карточек в иностранной валюте, а также безналичной оплате за рубежом. В декабре сообщалось о том, что для многих клиентов туркменских банков услуги по пластиковым картам недоступны.

В течение 2017 года Внешэкономбанк Туркменистана несколько раз ограничивал для своих клиентов лимит на снятие наличных и безналичные операции в иностранной валюте за рубежом. В январе лимит на снятие наличных составлял $1000 в сутки, в период с марта по октябрь $250 в сутки, в ноябре $100, а с начала декабря $50.