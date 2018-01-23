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  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на 2 года запретили проверки деятельности предпринимателей
Предыстория: Проверку предпринимателей приостановят на 2 года, - президент Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел мораторий на два года на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. Текст документа был зачитан в эфире телеканала «Узбекистан 24».

"В соответствии с указом президента объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства сроком на два года", — говорится в сообщении телекомпании.

В соответствии с документом, мораторий не коснется проверок, проводимых в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.

В конце декабря Мирзиеев в послании обеим палатам парламента предложил освободить на два года всех предпринимателей от проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Мирзиеев в октябре 2016 года принял указ, отменяющий с 1 января 2017 года все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства в Узбекистане, кроме связанных с ликвидацией юридического лица. Принятые нововведения не относились к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.

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Комментарии (3)
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2016-kg
12:31, 23 января 2018
Цитата: Arkhitektor 11:56, 23.01.2018
Была же эта новость уже
нуу может как бы ЧТОБ и наши увидели .... приняли .... :)

Реформы то там весьма динамично стартовали ...
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Arkhitektor
11:56, 23 января 2018
Была же эта новость уже
Нет аватара
reafty
11:49, 23 января 2018
может с 1 января 2018 года?
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