В Узбекистане на 2 года запретили проверки деятельности предпринимателей

- Узбекистан, общество
- 11:16, 23 января 2018
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- Обновлено: 11:35, 23 января 2018
"В соответствии с указом президента объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства сроком на два года", — говорится в сообщении телекомпании.
В соответствии с документом, мораторий не коснется проверок, проводимых в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.
В конце декабря Мирзиеев в послании обеим палатам парламента предложил освободить на два года всех предпринимателей от проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Мирзиеев в октябре 2016 года принял указ, отменяющий с 1 января 2017 года все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства в Узбекистане, кроме связанных с ликвидацией юридического лица. Принятые нововведения не относились к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.