Министерство по инвестициям и развитию планирует сделать ипотеку для населения Казахстана более доступной

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию планирует сделать ипотеку более доступной для населения Казахстана. Об этом 23 января на заседании правительства сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

По его словам, в рамках программы «Нурлы жер» заявлены к финансированию 132 проекта на сумму 38,3 млрд тенге($118 млн) или 48% от плана. «Отметить хотел бы, многие регионы не смогли подготовиться к бюджетному периоду прошлого года и заявили почти в 2 раза меньше, чем мы планировали выделить в рамках программы на инженерную коммуникацию на 2018 год. На формирование сметы госбюджета ряд регионов не предоставили документацию. Например, акимат Атырауской области не предоставил ни одного документа», - сказал министр.

Он проинформировал, что для строительства арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения ежегодно из бюджета выделяется 25 млрд тенге($77млн), которые равномерно распределяются между регионами страны. В рамках данного направления в 2017 года начато строительство 5 тыс. 391 квартиры арендного жилья без выкупа, обеспечен ввод более 2 тыс. квартир. Недостигнуты плановые показатели ввода жилья в Карагандинской области. Регионы освоили 24,8 млрд тенге($76,5 млн). В текущем году планируется построить 184 тыс. кв.м жилья или 3 тыс. 507 квартир.

«По направлению развития индивидуального жилья подведены инженерные коммуникации к более 70 тыс. земельных участков. Из них 54 тыс. участков были выделены ранее, 16 тыс. новые. Наибольшее количество участков планируется выделить очередникам в Мангистауской и Актюбинской областях – по 15 и 11 тыс. соответственно. По пилотному проекту в 6 регионах начато строительство 1 тыс. 957 домов с завершением в 2018 году», - добавил Ж.Касымбек.

По его данным, местные исполнительные органы ввели более 9 тыс. квартир кредитного жилья или 572 тыс. кв.м. Не введено было порядка 500 квартир. Не достигнуты планы в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях.

По данному направлению в текущем году ведется строительство 1,1 млн кв.м жилья на сумму 134,5 млрд тенге ($415 млн).

«Приоритетным направлением в текущем году будет разработка и внедрение механизмов, которые позволят сделать ипотеку более доступной для населения. За 15-летний период планировалось обеспечить жильем порядка 1,5 млн семей. К 2030 году необходимо довести показатель обеспеченности одного жителя площадью 30 кв.м. Для этого надо обеспечить ежегодный рост строительства на уровне 8-10%», - сказал глава МИР.