Посол Индии в Туркменистане завершает дипломатическую миссию

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия Нагендра Прасада, завершающего дипломатическую миссию в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Выразив признательность за уделенное для встречи время, посол отметил, что Индия всецело поддерживает проводимую Туркменистаном политику широкого международного сотрудничества, выступающего ключевым фактором в продвижении выдвигаемых туркменским лидером важных международных инициатив во имя всемерного упрочения основ мира, стабильности и благополучия в региональном и глобальном масштабах.

Бердымухамедов высоко оценил весомый личный вклад дипломата в укрепление установившегося за последние годы продуктивного межгосударственного диалога, всецело отвечающего коренным интересам двух стран.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества, успешному развитию которого напрямую служит близость или совпадение позиций двух стран по ключевым аспектам международной и региональной политики, их нацеленность на расширение традиционных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В завершение встречи Бердымухамедов и Прасад выразили уверенность, что традиционно дружественные туркмено-индийские отношения будут и впредь успешно развиваться на благо народов двух стран.