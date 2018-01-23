В Узбекистане вновь сменили главу Национальной авиакомпании

- Глава национальной авиакомпании "Узбекистон Хаво йуллари" Улугбек Рузикулов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили узбекистанские СМИ, ссылаясь на источники в НАК.

Новым главой НАК назначен Бахтиёр Хакимов, ранее занимавший должность первого заместителя директора авиакомпании.

Напомним, что Улугбек Рузикулов, ранее руководивший компанией «Узавтосаноат», в прошлом году сменил тогдашнего главу НАК Валерия Тяна, проработавшего в этой должности, более 15 лет, с июня 2002 года по август 2017.