В Узбекистане вновь сменили главу Национальной авиакомпании
- Узбекистан, общество
- 11:48, 23 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Глава национальной авиакомпании "Узбекистон Хаво йуллари" Улугбек Рузикулов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили узбекистанские СМИ, ссылаясь на источники в НАК.
Новым главой НАК назначен Бахтиёр Хакимов, ранее занимавший должность первого заместителя директора авиакомпании.
Напомним, что Улугбек Рузикулов, ранее руководивший компанией «Узавтосаноат», в прошлом году сменил тогдашнего главу НАК Валерия Тяна, проработавшего в этой должности, более 15 лет, с июня 2002 года по август 2017.
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