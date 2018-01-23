РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане вновь сменили главу Национальной авиакомпании
CA-NEWS (UZ) - Глава национальной авиакомпании "Узбекистон Хаво йуллари" Улугбек Рузикулов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили узбекистанские СМИ, ссылаясь на источники в НАК.

Новым главой НАК назначен Бахтиёр Хакимов, ранее занимавший должность первого заместителя директора авиакомпании.

Напомним, что Улугбек Рузикулов, ранее руководивший компанией «Узавтосаноат», в прошлом году сменил тогдашнего главу НАК Валерия Тяна, проработавшего в этой должности, более 15 лет, с июня 2002 года по август 2017.


print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×