Сезонную американскую рабочую визу монголы смогут продлевать до 3 лет

CA-NEWS (MNG) - Сезонную американскую рабочую визу H-2A и H-2B для монголов стало возможным продлевать до 3 лет. Об этом сообщил руководитель консульской службы посольства США в Улан-Баторе Джейсон Спэлберг в понедельник, 22 января, сообщает Монцамэ.

Чтобы подать заявку на получение рабочей визы категории H-2A и H-2B граждане Монголии должны оплатить $190.

H-2A виза разрешает работодателям в Америке или их агентам привозить в страну иностранных граждан на временные сельскохозяйственные работы. Работодатель или агент должны подать заявление на найм иностранного работника.

Предлагаемая работа должна быть сезонного или временного характера, при этом работодатель должен доказать, что в стране нет достаточного количества работников, доказать, что найм иностранного работника не окажет негативного влияния на заработные платы и трудоустройство американских граждан. также работодатель или агент должны предоставить сертификат из Департамента Труда.

Визы категории H-2B существуют для оказания помощи американским компаниям, которые испытывают временный недостаток квалифицированной рабочей силы. Виза категории H-2B выдается квалифицированным и неквалифицированным рабочим, приезжающим в США для временной работы. Члены семьи обладателя визы H-2B (муж, жена, не состоящие в браке дети до 21 года) получают визы категории H-4.