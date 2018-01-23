В ООН заявили об увеличении безработных в мире из-за «перетока рабочих из промышленности в сервис» и роста «армии пенсионеров»

CA-NEWS (CA) - Международная организация труда (МОТ), которая является специализированным учреждением ООН, опубликовала ежегодный доклад о безработице в мире. Соответствующее исследование размещено на сайте организации.

Количество безработных по всему миру в 2017 году достигло 192,7 млн человек, или 5,6%, свидетельствуют данные МОТ. Это на 2,6 млн человек больше, чем в 2016 году.

Согласно прогнозу МОТ, в 2018 году ожидается первое за три последние года снижение безработицы - до 5,5%.

«Однако количество людей, которые выходят на рынок труда, растет, и общее число безработных останется стабильным и в 2018 году - более 192 млн человек. В 2019 году уровень безработицы в целом не изменится, хотя ожидается, что количество безработных вырастет на 1,3 млн человек», - говорится в отчете МОТ.

В 2019 же году количество безработных в мире, как полагают в Международной организации труда, вырастет до 193,6 млн человек. Несмотря на это уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится.

В качестве других тенденций в сфере занятости в мире в 2018 году эксперты назвали переток рабочих из промышленности в сервис, «преждевременную деиндустриализацию», как в странах Латинской Америки и Африки, в развивающихся странах, а также рост нагрузки на пенсионные системы.

Рост армии пожилых повлияет на функционирование пенсионной системы и на ситуацию на рынке труда. В богатых странах, например, к 2030 году на 10 работающих будет приходиться пять пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. В прошлом году этот показатель составлял 3,5.

Процесс старения населения обернется также увеличением среднего возраста работающих, особенно в Европе и Восточной Азии, в первую очередь, в Китае. Это ставит под сомнение способность работников «идти в ногу» с развитием технологий и изменениями на рынке труда.