Монголия заинтересована в поставках кормов, семян и саженцев из Бурятии

CA-NEWS (MNG) - Монголия заинтересовалась поставками кормов, семян и саженцев из Бурятии. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РБ Даба-Жалсан Чирипов на прошедшей пресс-конференции по итогам бизнес-конференции в Монголии.

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, интерес в сотрудничестве с монгольской стороны, по словам министра, был очень большой. Так, в связи с засушливым летом и большим количеством выпавшего снега в Монголии Бурятия предложила поставку кормов - сена в объеме до 1 тысячи тонн из приграничных районов республики. Стоит отметить, что монгольская сторона заинтересовалась поставкой семян многолетних однолетних трав и зерновых культур.

«Поставки саженцев для закладки садов вызвали интерес. Сегодня мы готовы поставлять в Монголию от 10 до 20 тысяч саженцев культурных деревьев в год. В рамках встреч была обсуждена возможность заниматься растениеводством на территории нашей республики, монголы запрашивали свободные земли, их интересуют производство зерна и кормов в Бурятии. В свою очередь мы презентовали свои инвестиционные проекты с площадью более 55 тысячи га свободных земель» - сказал зампред.

Напомним, что по итогам первой межрегиональной выставки племенных сельскохозяйственных животных к племенному скотоводству Бурятии был проявлен большой интерес.

«На данный момент монголы готовы закупать у нас племенное ядро по улучшению своих пород, это - казахско-белоголовая, калмыцкая симментальская породы, молочный скот черно-пестрой породы. В этом плане мы уже сделали первые шаги, в конце 2017 года из Бичурского района были вывезены около 250 голов КРС, а также бык породы Герефорд», - рассказал Д-Ж. Чирипов.

Монгольская сторона выступила со встречным предложением поставлять в республику блочное мясо - говядину, конину и баранину. Также в планах - поставка живого скота для дальнейшей промышленной переработки. Это предложение обсуждается на уровне Россельхозцентра в г. Москва.

По данным Сибирского таможенного управления за 9 месяцев 2017 года в Бурятию из Монголии ввезено 300 тонн говядины на сумму 794 тыс. долл., конины 980 тонн на сумму 2,319 млн долл.

Вместе с тем, на 2018 год крупное перерабатывающее предприятие ООО «Бурятмяспром» получило разрешение и заключило договоры с монгольскими мясоперерабатывающими предприятиями на ввоз мяса конины в количестве 3000 тонн и на ввоз мяса говядины бескостной -1000 тонн.

В работе конференции принял участие директор Департамента оптовых и корпоративных продаж «Сибирской аграрной группы» (учредителя «Свинокомплекса «Восточно-Сибирский») Геннадий Петрович. В конце 2017 года предприятие отправило первую партию охлажденной продукции на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, и в торговые сети.

«Бурятия не ограничивается поставками мяса, в Монголию ввозят кондитерские, хлебобулочные изделия, мед, рыбу и многое другое, и в дальнейшем предстоит большая работа по сотрудничеству», - отметил Даба-Жалсан Чирипов.