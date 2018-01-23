Министр Ж.Касымбек назвал причину приостановления полетов ряда иностранных компаний в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назвал причину приостановления полетов ряда иностранных компаний в Казахстан.

Как сказал он 23 января на заседании правительства, неделю назад в СМИ была озвучена информация международной ассоциации воздушного транспорта IATA и ряда авиакомпаний о том, что отмена государственного регулирования тарифов на международных направлениях в аэропортах Казахстана привела к приостановлению полетов нескольких иностранных авиакомпаний.

«Хотелось бы отметить, информация не совсем соответствует действительности. Решение о прекращении или сокращении частоты полетов рядом авиакомпаний принято задолго до изменений политики по тарифообразованию в Казахстане. Тарифы в ряде аэропортов изменились только с 1 января текущего года и только по международным направлениям», - отметил глава ведомства.

Он добавил, что в публикациях приводились примеры австрийских авиалиний, чешских авиалиний, British Airways, KLM. «British Airways, чешские авиалинии прекратили свои полеты в 2015 году. KLM в 2017 году, за три месяца до принятия новых тарифов. Австрийские авиалинии в 2016 году, то есть за два года. Вышеперечисленные решения по приостановлению полетов, по информации самих авиакомпаний, обусловлены в первую очередь исключительно экономическими причинами в тот период. Можно привести примеры, когда эти авиакомпании прекратили количество рейсов сразу во многих направлениях», - подчеркнул Ж.Касымбек.

По его словам, в настоящее время наблюдается рост стабильных международных перевозок: если в 2013 году выполнялись по 73 направлениям, то в 2017 году этот показатель составил 96 направлений», - сказал министр и добавил: «Наши тарифы конкурентные».