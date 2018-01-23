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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр Ж.Касымбек назвал причину приостановления полетов ряда иностранных компаний в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назвал причину приостановления полетов ряда иностранных компаний в Казахстан.

Как сказал он 23 января на заседании правительства, неделю назад в СМИ была озвучена информация международной ассоциации воздушного транспорта IATA и ряда авиакомпаний о том, что отмена государственного регулирования тарифов на международных направлениях в аэропортах Казахстана привела к приостановлению полетов нескольких иностранных авиакомпаний.

«Хотелось бы отметить, информация не совсем соответствует действительности. Решение о прекращении или сокращении частоты полетов рядом авиакомпаний принято задолго до изменений политики по тарифообразованию в Казахстане. Тарифы в ряде аэропортов изменились только с 1 января текущего года и только по международным направлениям», - отметил глава ведомства.

Он добавил, что в публикациях приводились примеры австрийских авиалиний, чешских авиалиний, British Airways, KLM. «British Airways, чешские авиалинии прекратили свои полеты в 2015 году. KLM в 2017 году, за три месяца до принятия новых тарифов. Австрийские авиалинии в 2016 году, то есть за два года. Вышеперечисленные решения по приостановлению полетов, по информации самих авиакомпаний, обусловлены в первую очередь исключительно экономическими причинами в тот период. Можно привести примеры, когда эти авиакомпании прекратили количество рейсов сразу во многих направлениях», - подчеркнул Ж.Касымбек.

По его словам, в настоящее время наблюдается рост стабильных международных перевозок: если в 2013 году выполнялись по 73 направлениям, то в 2017 году этот показатель составил 96 направлений», - сказал министр и добавил: «Наши тарифы конкурентные».

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Комментарии (1)
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Tashkentec
14:35, 23 января 2018
В Ташкент так же летали British Airways, Lufthansa, Air France, Чешские авиалинии, Air Baltic, PIA (Пакистан), Iran Air... Прекращение полётов этих а/к в Ташкент вызвано в разное время и по разным причинам. К примеру, у Iran Air нехватка самолётов из-за западных санкций, запрещающие продажу самолётов этой а/к, в прошлом году временно приостановила рейс Тегеран-Ташкент. Чешские авиалинии ушли из-за малой загрузки, британцы по той же причине... Уверен, что все эти компании возобновят полёты в ЦА, все развиваются, соответственно и потребности в рейсах растут.
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