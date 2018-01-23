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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента России стартует в начале февраля
CA-NEWS (CA) - Миссия наблюдателей бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах президента РФ приступит к работе в России в начале февраля, сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

"Насколько мне известно, работа долгосрочной миссии на президентских выборах официально стартует в начале февраля, хотя относительно точной даты у меня сведений нет", - заявил Раймер.

По его словам, в БДИПЧ ОБСЕ исходят из заявленных ранее цифр: 420 краткосрочных наблюдателей и 80 долгосрочных.

На вопрос о том, планирует ли миссия направить своих наблюдателей в Крым, Раймер ответил: "Насчет Крыма консенсуса (57 стран-участниц ОБСЕ) в данном случае нет, так что БДИПЧ не будет там работать", - отметил Раймер.

В конце прошлого года БДИПЧ ОБСЕ сообщило о планах направить на президентские выборы в России 18 марта 2018 года несколько сотен наблюдателей.

"В дополнение к основной группе экспертов БДИПЧ ОБСЕ запросит государства (участников БДИПЧ) командировать 80 долгосрочных наблюдателей для отслеживания избирательного процесса по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для отслеживания соблюдения процедур в день выборов", - говорилось в заключении отчета организации, подготовленном по итогам поездки в РФ 6-9 декабря.

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