В Таджикистане выявили нарушения при строительстве жилья для сотрудников Гостелерадио

- Счетная палата Таджикистана обвинила руководство Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве страны в нецелевом использовании бюджетных средств.

«В 2015 год из госбюджета было выделено 948 тыс. сомони (более $100 тыс.) на строительство жилья для сотрудников Гостелерадио. Но эти средства не были освоены соответствующим образом. Согласно результатам тендера и договора на выполнение подрядных работ в октябре 2015 года вся сумма была переведена на счета ООО «Джамил ЛТД», - сообщил заместитель председателя Счётной палаты Зафар Азими на пресс-конференции 22 ноября.

По его словам, в общей сложности в ходе проверок в Комитете по телевидению и радиовещанию при правительстве выявлен ущерб на 2,7 млн. сомони.

В руководстве Комитета по телевидению и радиовещанию отказались прокомментировать заявление Счетной палаты. Но один из сотрудников финансового управления ведомства на условиях анонимности сообщил, что озвученная Счетной палатой сумма была потрачена на достройку здания, где размещены ТВ «Варзиш» (ТВ-Спорт), ТВ «Синамо» и Академия СМИ. Он признал, что 948 тыс. сомони были выделены из госбюджета на строительства жилья для сотрудников Гостелерадио.

«Но руководство Гостелерадио решило эти средства направить на строительство здания, где находятся два новых телеканала и Академия СМИ. Дело в том, что здание должно было построено еще в 2015 года, но из-за неполного финансирования его сдача не раз откладывалась. Здание было готово к эксплуатации лишь в 2016 году. Однако несмотря на финансовые трудности, Гостелерадио продолжает и строительство жилья для своих сотрудников», - сказал собеседник.