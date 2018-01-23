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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИР планирует провести реконструкцию 6 аэродромов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана планирует провести реконструкцию 6 аэродромов. Об этом 23 января на заседании правительства сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

По его словам, за годы независимости республики проведена реконструкция 15 взлетно-посадочных полос и 11 залов аэропортов. В 2017 году обслужено 14 млн 200 тыс. пассажиров, что на 17% выше показателя 2016 года.

«Завершено строительство нового терминала в аэропорту Н.Назарбаева в Астане, который позволит развивать город как региональный хаб на территории Центральной Азии», - сказал министр.

Он добавил, что в 2018 году будет завершена реконструкция аэропорта в городе Семей, начата реконструкция взлетно-посадочной полосы в Костанае.

«Одним из приоритетов в рамках программы «Нурлы жол является развитие малой, региональной авиации, развитие внутреннего туризма. Для этого предполагается реконструкция 5 аэродромов с твердым покрытием и 1 с грунтовым», - сообщил Ж.Касымбек.

По его данным, ведомство планируем закупить до 20 новых воздушных судов.

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