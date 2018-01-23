РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На трассах Казахстана организуют пункты обогрева
Предыстория: В Казахстане после гибели 52 человек проверят автобусы и водителей
CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сегодня на заседании правительства в Астане поручил ведомствам совместно с местными исполнительными органами организовать в регионах передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В ходе заседания правительства, которое транслировалось в социальной сети Facebook, премьер-министр Сагинтаев поручил профильным ведомствам обеспечить дежурство аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных медицинских служб во время сохраняющихся сильных морозов. «Самый холодный период должен пройти для всех служб чётко и слаженно», — заявил Сагинтаев.

Сильный морозы в северных и восточных областях страны держатся с прошлой недели. По прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток. В ряде регионов с начала недели отменены занятия в школах. В понедельник власти Актюбинской области сообщили об эвакуации в ночь на 22 января десятков пассажиров автобуса после его поломки на трассе в Иргизском районе.

18 января на трассе в Актюбинской области дороги произошло смертельное ЧП с возгоранием автобуса, в результате которого погибли 52 его пассажира. Основной версией пожара власти назвали «неосторожное обращение с огнём» при возможной попытке обогреть салон автобуса, застрявшего на трассе после того, как заглох двигатель.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×