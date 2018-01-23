На трассах Казахстана организуют пункты обогрева

- Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сегодня на заседании правительства в Астане поручил ведомствам совместно с местными исполнительными органами организовать в регионах передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В ходе заседания правительства, которое транслировалось в социальной сети Facebook, премьер-министр Сагинтаев поручил профильным ведомствам обеспечить дежурство аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных медицинских служб во время сохраняющихся сильных морозов. «Самый холодный период должен пройти для всех служб чётко и слаженно», — заявил Сагинтаев.

Сильный морозы в северных и восточных областях страны держатся с прошлой недели. По прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток. В ряде регионов с начала недели отменены занятия в школах. В понедельник власти Актюбинской области сообщили об эвакуации в ночь на 22 января десятков пассажиров автобуса после его поломки на трассе в Иргизском районе.

18 января на трассе в Актюбинской области дороги произошло смертельное ЧП с возгоранием автобуса, в результате которого погибли 52 его пассажира. Основной версией пожара власти назвали «неосторожное обращение с огнём» при возможной попытке обогреть салон автобуса, застрявшего на трассе после того, как заглох двигатель.