В Туркменистане с нового года отчисления в Пенсионный фонд для предпринимателей стали обязательными

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане с 1 января 2018 года отчисления в Пенсионный фонд для предпринимателей стали обязательными. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», ранее это были добровольные выплаты.

Предпринимателей обязали произвести выплаты не с начала нынешнего года, а задним числом с 2013 года.

За пять лет им насчитали от 5.000 до 20.000 манатов (3,5 манат за $1 по курсу ЦБ Туркменистана) в зависимости от указанных в налоговой декларации доходов. Сейчас у предпринимателей начался отчетный период, так как налоговая декларация по итогам предыдущего года предоставляется до 15 февраля.

Ранее, сообщалось, что пенсионный фонд требует оплаты ежемесячных взносов со всех, кто числится в частных фирмах, даже если в это период предприятия находились в «спящем режиме»: без работы и, соответственно, без прибыли.