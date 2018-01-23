В Астане откроется авиационный учебный центр

CA-NEWS (KZ) - В Астане откроется авиационный учебный центр.

Как сказал министр по инвестициям и развития Женис Касымбек 23 января на заседании правительства Казахстана, в настоящее время в гражданской авиации работает 20 тыс. человек. Подготовкой специалистов занимаются Академия гражданской авиации, колледж при академии, а также 20 учебных заведений.

«Сегодня выпускники зачастую не востребованы в отрасли. Основные авиационные предприятия осуществляют переподготовку или доподготовку самостоятельно. В этой связи для повышения качества подготовки персонала мы хотим в 2018 году начать работы по строительству авиационного учебного центра в Астане и рассмотреть передачу академии в ведение профильного министерства», - сообщил глава МИР.