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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В трёх областях Узбекистана похоронили 49 человек, сгоревших в автобусе на трассе Актобе (фото)
Предыстория: В Актюбинской области загорелся автобус с гражданами из Узбекистана: 52 человека погиблиПродолжение: В Намангане всем кишлаком рыли могилы для жертв трагедии с автобусом в Актобе (фото)

CA-NEWS (UZ) - Во вторник утром, 23 января, самолет с телами погибших в автобусе на трассе узбекистанцев, вылетел из Актобе и приземлился в Намангане.

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Как сообщили местные СМИ, тела погибших были доставлены домой. Среди них 31 жителей Намангана, 16 - Ферганы и 2 - жители Андижанской области. В аэропорту самолёт встречали главы трёх областных администраций и руководители правоохранительных органов. Далее гробы с телами были отравлены по регионам.

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Погибших похоронили в этот же день. В настоящее время в домах погибших не иссякает поток посетителей, пришедших выразить соболезнование родным и близким покойных.

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Комментарии (1)
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Tashkentec
17:33, 23 января 2018
Ужасная трагедия... Царствие небесное погибшим, а родным мужества и терпения пережить это горе.
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