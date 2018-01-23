В трёх областях Узбекистана похоронили 49 человек, сгоревших в автобусе на трассе Актобе (фото)

CA-NEWS (UZ) - Во вторник утром, 23 января, самолет с телами погибших в автобусе на трассе узбекистанцев, вылетел из Актобе и приземлился в Намангане.

Как сообщили местные СМИ, тела погибших были доставлены домой. Среди них 31 жителей Намангана, 16 - Ферганы и 2 - жители Андижанской области. В аэропорту самолёт встречали главы трёх областных администраций и руководители правоохранительных органов. Далее гробы с телами были отравлены по регионам.

Погибших похоронили в этот же день. В настоящее время в домах погибших не иссякает поток посетителей, пришедших выразить соболезнование родным и близким покойных.