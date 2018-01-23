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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Афганистана боевики похитили сотрудницу ООН вместе с сыном
CA-NEWS (CA) - В столице Афганистана боевики совершили нападение на автомобиль миссии ООН, в результате чего один человек погиб, еще двое были похищены, сообщает афганский телеканал 1TV.

В МВД Афганистана заявили, что убитый, скорее всего, являлся водителем. Похищенными оказались сотрудница ООН и ее сын.

«Нападение на автомашину представительства ООН произошло в 6:00 в зоне ответственности 17-го полицейского участка в Кабуле, была похищена женщина и ее ребенок, один человек, вероятно водитель, был убит», - сообщил журналистам представителя МВД Афганистана.

Как сообщает телеканал TOLO News, женщина перед работой отвозила сына на учебу в школу.

Похитители пока не предъявляли никаких требований. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, в субботу, 20 января, группа вооруженных боевиков напала на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Злоумышленники захватили заложников; произошла перестрелка с силовиками, которая продлилась 13 часов. Жертвами теракта стали 43 человека. При этом все террористы были ликвидированы.

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