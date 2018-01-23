В Узбекистане ожидается резкое похолодание до - 18

CA-NEWS (UZ) - С 27 января по всей Республике ожидается резкое понижение температуры местами до 18 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков Центра гидрометеорологической службы, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура 25 января ночью -2...+3, днем +9...+14; 26 января ночью -2...-7, днем +3...+8; 27 января ночью -5...-10, днем -3...+2; 28 января ночью -7...-12, днем -3...+2.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура 25 января ночью 0...-5, днем +3...+8; 26 января ночью -3...-8, днем 0...-5; 27 января ночью -10...-15, днем -2...-7; 28 января ночью -13...-18, днем -5...-10.

В Бухарской и Навоийской областях - 25 января ночью -2...+3, днем +9...+14; 26 января ночью -2...-7, днем +3...+8; 27 января ночью -5...-10, днем -3...+2; 28 января ночью -7...-12, днем -3...+2. По северу Навоийской области 25 января ночью 0...-5, днем +3...+8, 26-28 января понижение ночью до -13...-18, днем до -5...-10.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 25-26 января ночью 0...+5, днем +10...+15; 27 января ночью -3...+2, днем +5...+10; 28 января ночью -5...-10, днем -3...+2.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях - 25-26 января ночью 0...+5, днем +5...+10; 27-28 января понижение ночью до -3...-8, днем до -3...+2.

В горных районах республики переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, 26-28 января местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура 25 января ночью -3...-8, днем 0...+5, 26-28 января понижение ночью до -12...-17, днем до -5...-10.