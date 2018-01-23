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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин предоставил перечень объектов Казахстана, продаваемых путем дробления госдолей

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана предоставило перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей.

По данным пресс-службы ведомства, нарушения по процедуре проведения торгов выявлены в Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы, социально-предпринимательских корпорациях «Есиль», «Актобе», «Тараз», «Шымкент» и «Астана».

Перечень объектов, по которым была «затянута» предпродажная подготовка и оценка

№ п/п

Наименование

На продажу, %

Продавец

1

2

3

5

1

ТОО "СЕРВИСНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОКШЕТАУ"

51,00

СПК "Есиль"

2

ТОО "ASIA AGRO HOLDING"

49,00

СПК "Актобе"

3

ТОО "СПЕЦАВТОБАЗА"

100,00

Акимат Атырауской области

4

ТОО "ТОГЫЗКЕНТ"

91,38

СПК "Тараз"

5

ТОО "ШУ СЕРВИС"

49,00

Акимат Жамбылской области

6

ГКП "ТАЗАЛЫҚ" АКИМАТА ГОРОДА ЖАНАОЗЕН

Акимат Мангистауской области

7

ГКП на праве хозведения "МАНГИСТАУВЕТСЕРВИС" акимата Мангистауской области

Акимат Мангистауской области

8

ТОО "ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БИРЛИКСКИЙ"

100,00

СПК "Шымкент"

9

ТОО "ҚАЛҚЫМАЛЫ ӨТКЕЛ"

100,00

Акимат Восточно-Казахстанской области

10

ТОО "R.B.S. TECHNOLOGIES" (Р.Б.С. ТЕХНОЛОДЖИС)

49,00

СПК "Астана"

11

ГКП на праве хозведения "АЛМАТЫЭКОЛОГОСТРОЙ" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы

Акимат г. Алматы

12

ГКП на праве хозведения "ДЕМАЛЫС" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы

Акимат г. Алматы

Перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей

№ п/п

Наименование

Проведенные продажи, %

Осталось на продажу, %

Продавец

1

2

3

4

5

1

ТОО "ШУ СЕРВИС"

10% - 08.07.2015 г.; 41% - 29.11.2017 г.

49,00

Акимат Жамбылской области

2

ТОО "ТАЗАРТУ-АРҚАЛЫҚ"

75% - 30.09.2016 г.

25,00

Акимат Костанайской области

3

ТОО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ТОБОЛ"

50% - 06.01.2017 г.

50,00

Акимат Костанайской области

4

АО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

51% - 18.12.2016 г.

49,00

Акимат Мангистауской области

5

ТОО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА АЛМАТЫ"

51% - 08.08.2017 г.

49,00

Акимат г. Алматы
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