Минфин предоставил перечень объектов Казахстана, продаваемых путем дробления госдолей

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана предоставило перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей.
По данным пресс-службы ведомства, нарушения по процедуре проведения торгов выявлены в Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы, социально-предпринимательских корпорациях «Есиль», «Актобе», «Тараз», «Шымкент» и «Астана».
Перечень объектов, по которым была «затянута» предпродажная подготовка и оценка
|
№ п/п
|
Наименование
|
На продажу, %
|
Продавец
|
1
|
2
|
3
|
5
|
1
|
ТОО "СЕРВИСНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОКШЕТАУ"
|
51,00
|
СПК "Есиль"
|
2
|
ТОО "ASIA AGRO HOLDING"
|
49,00
|
СПК "Актобе"
|
3
|
ТОО "СПЕЦАВТОБАЗА"
|
100,00
|
Акимат Атырауской области
|
4
|
ТОО "ТОГЫЗКЕНТ"
|
91,38
|
СПК "Тараз"
|
5
|
ТОО "ШУ СЕРВИС"
|
49,00
|
Акимат Жамбылской области
|
6
|
ГКП "ТАЗАЛЫҚ" АКИМАТА ГОРОДА ЖАНАОЗЕН
|
|
Акимат Мангистауской области
|
7
|
ГКП на праве хозведения "МАНГИСТАУВЕТСЕРВИС" акимата Мангистауской области
|
|
Акимат Мангистауской области
|
8
|
ТОО "ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БИРЛИКСКИЙ"
|
100,00
|
СПК "Шымкент"
|
9
|
ТОО "ҚАЛҚЫМАЛЫ ӨТКЕЛ"
|
100,00
|
Акимат Восточно-Казахстанской области
|
10
|
ТОО "R.B.S. TECHNOLOGIES" (Р.Б.С. ТЕХНОЛОДЖИС)
|
49,00
|
СПК "Астана"
|
11
|
ГКП на праве хозведения "АЛМАТЫЭКОЛОГОСТРОЙ" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы
|
|
Акимат г. Алматы
|
12
|
ГКП на праве хозведения "ДЕМАЛЫС" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы
|
|
Акимат г. Алматы
Перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей
|
№ п/п
|
Наименование
|
Проведенные продажи, %
|
Осталось на продажу, %
|
Продавец
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
ТОО "ШУ СЕРВИС"
|
10% - 08.07.2015 г.; 41% - 29.11.2017 г.
|
49,00
|
Акимат Жамбылской области
|
2
|
ТОО "ТАЗАРТУ-АРҚАЛЫҚ"
|
75% - 30.09.2016 г.
|
25,00
|
Акимат Костанайской области
|
3
|
ТОО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ТОБОЛ"
|
50% - 06.01.2017 г.
|
50,00
|
Акимат Костанайской области
|
4
|
АО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ"
|
51% - 18.12.2016 г.
|
49,00
|
Акимат Мангистауской области
|
5
|
ТОО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА АЛМАТЫ"
|
51% - 08.08.2017 г.
|
49,00
|
Акимат г. Алматы