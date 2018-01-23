Минфин предоставил перечень объектов Казахстана, продаваемых путем дробления госдолей

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана предоставило перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей.

По данным пресс-службы ведомства, нарушения по процедуре проведения торгов выявлены в Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы, социально-предпринимательских корпорациях «Есиль», «Актобе», «Тараз», «Шымкент» и «Астана».

Перечень объектов, по которым была «затянута» предпродажная подготовка и оценка

№ п/п Наименование На продажу, % Продавец 1 2 3 5 1 ТОО "СЕРВИСНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОКШЕТАУ" 51,00 СПК "Есиль" 2 ТОО "ASIA AGRO HOLDING" 49,00 СПК "Актобе" 3 ТОО "СПЕЦАВТОБАЗА" 100,00 Акимат Атырауской области 4 ТОО "ТОГЫЗКЕНТ" 91,38 СПК "Тараз" 5 ТОО "ШУ СЕРВИС" 49,00 Акимат Жамбылской области 6 ГКП "ТАЗАЛЫҚ" АКИМАТА ГОРОДА ЖАНАОЗЕН Акимат Мангистауской области 7 ГКП на праве хозведения "МАНГИСТАУВЕТСЕРВИС" акимата Мангистауской области Акимат Мангистауской области 8 ТОО "ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БИРЛИКСКИЙ" 100,00 СПК "Шымкент" 9 ТОО "ҚАЛҚЫМАЛЫ ӨТКЕЛ" 100,00 Акимат Восточно-Казахстанской области 10 ТОО "R.B.S. TECHNOLOGIES" (Р.Б.С. ТЕХНОЛОДЖИС) 49,00 СПК "Астана" 11 ГКП на праве хозведения "АЛМАТЫЭКОЛОГОСТРОЙ" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы Акимат г. Алматы 12 ГКП на праве хозведения "ДЕМАЛЫС" Управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы Акимат г. Алматы

Перечень объектов, продаваемых путем дробления государственных долей