В Алматы прошли проводы сборной Казахстана на Олимпийские игры в Пхенчхан. У РК 49 лицензий

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 23 января состоялась церемония проводов национальной сборной Казахстана на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Президент НОК Тимур Кулибаев и вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков пожелали успехов спортсменам, которым предстоит принять участие в главных зимних стартах четырехлетия.

По его словам, со стороны правительства, Министерства культуры и спорта, Национального олимпийского комитета страны были созданы условия для качественной подготовки сборных команд Казахстана к Играм.

«Была обеспечена всесторонняя поддержка комплексно-научными группами, техническим персоналом, а также полный учебно-тренировочный цикл по всем видам спорта. Мы надеемся, что все эти усилия принесут свои плоды. Впереди каждому из вас предстоит важнейший старт, к которому предшествовали часы упорных тренировок, месяцы и годы подготовки. Мы в вас верим и будем болеть за каждого нашего спортсмена», - сказал он.

От имени олимпийской сборной выступила лыжница Анна Шевченко. «Сегодня в стране делается огромная работа по поддержке и развитию зимних видов спорта. Мы имеем возможность заниматься на лучших базах мира, осуществлять подготовку с нашими тренерами и зарубежными специалистами, конкурировать с лучшими в спорте. Для нас, спортсменов, честь выступить на Олимпийских играх 2018 года. Уверена, каждый из нас сделает все возможное, чтобы наша страна нами гордилась», - отметила она.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Сборная РК будет представлена спортсменами, которые на сегодняшний день завоевали 49 олимпийских лицензий. Окончательный список лицензиатов станет известен в ближайшие дни.

Олимпийские старты пройдут на 12 спортивных объектах, расположенных в двух кластерах. Горный кластер Пхенчхан примет спортсменов по лыжным дисциплинам, а прибрежный кластер Каннын – по коньковым. Олимпийские деревни также будут расположены в обоих кластерах.

Самыми первыми из сборной в олимпийскую деревню заедут биатлонисты - 1 февраля. На следующий день прилетают команды горнолыжного спорта и конькобежцы. 3 февраля в олимпийскую деревню заезжают спортсмены команды по шорт-треку и могулисты. Лыжники и спортсмены по прыжкам с трамплина присоединятся к ним 5 февраля. Казахстанская команда по фристайл-акробатике прибывает в Корею 8 февраля. По отдельности прибудут в Пхенчхан казахстанские фигуристы. Так, Денис Тен заселится в олимпийскую деревню 5 февраля, а Элизабет Турсынбаева - 10 февраля.

Знаменосцем сборной Казахстана будет член команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев. Поднятие флага Казахстана в олимпийской деревне состоится 7 февраля.