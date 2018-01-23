В Китае 1,5 тыс. рабочих за ночь построили железнодорожную развязку (видео)
- Азия и мир, общество
- 19:57, 23 января 2018
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CA-NEWS (CA) - В Китае рабочие построили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун в городе Лунъянь на юге государства всего за девять часов, сообщает британское издание The Daily Mail.
В возведении конструкции принимали участие 1,5 тыс. человек. В частности, рабочие соединили три крупные ветки с новой линией. В работах были использованы 23 экскаватора.
По информации издания, дорогу не только построили, но и полностью подготовили к работе: смонтировали светофоры и средства для мониторинга движения.
Отмечается, что за такое короткое время работу удалось сделать за счет того, что рабочие были разделены на семь бригад и одновременно выполняли различные задачи.
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