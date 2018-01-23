Гендиректор АБР по Восточной Азии на встрече с зампремьера Монголии рассказал о проектах банка в стране

- Генеральный директор Азиатского банка развития по Восточной Азии Инду Бхушан на встрече с заместителем премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшиным рассказал о проектах в стране, которые финансируются АБР, сообщает портал Gogo.

Бхушан отметил, что АБР финансировал многие проекты в Монголии, но некоторые недавние проекты продвигаются очень медленно, что может привести к выводу финансирования и трудности с получением разрешения на будущие проекты.

Заместитель премьер-министра Монголии рассказал о финансируемом АБР проекте по укреплению потенциала страны по борьбе с лесными пожарами и суровыми зимними условиями в Национальном агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

Он также поблагодарил АБР за предоставление Монголии кредита в размере $600 млн в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

Энхтувшин также задал вопрос о возможности предоставления АБР технической помощи и поддержки зоны свободной торговли Замиин-Ууд. Генеральный директор АБР сказал, что зона свободной торговли является основной областью деятельности банка и что запрос будет рассмотрен.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.