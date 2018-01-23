35 фур застряли в сильный мороз на трассе возле Темиртау

CA-NEWS (KZ) - Затор из 4 автобусов и 35 грузовых автомобилей образовался на трассе "Алматы-Екатеринбург" возле Темиртау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

По данным ведомства, на участке "Темиртау - граница Акмолинской области" было введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта. "22 января вблизи города Темиртау на 1425 километре автодороги "Алматы-Екатеринбург", образовался затор из 39 автомобилей, из них 4 автобуса и 35 грузовых. Силами спасателей подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области из автобуса сообщением "Бишкек - Сургут" 55 человек, в том числе 2 детей, были эвакуированы в общежитие Темиртауского политехнического колледжа", - сообщили в ведомстве.

Также, в общежитие Темиртауского политехнического колледжа в сопровождении сотрудников ДЧС был направлен еще один автобус сообщением "Бишкек - Сургут", в котором находились 29 пассажиров Республики Таджикистан. Пассажиров автобуса по маршруту "Бишкек-Тюмень" в количестве 40 человек спасатели доставили в общежитие Карагандинского государственного индустриального университета. Аналогичная ситуация произошла с пассажирами автобуса следовавшего рейсом "Сарыагаш-Петропавловск".

Публикация от Нина Гоик (@ninagoik) Янв 22, 2018 at 1:40 PST

Сотрудниками ДЧС и местных исполнительных органов 47 человек были расположены в общежитии Учебного центра МВД РК. На посту рубеж города Темиртау 29 пассажиров автобуса сообщением "Шымкент-Астана" были эвакуированы в "Кемпинг". Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает о необходимости при ухудшении погоды на время ограничить выезды на дальние расстояния, перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.