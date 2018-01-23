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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана понизил ставку рефинансирования до 14,75% годовых

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана (НБТ) во вторник понизил ставку рефинансирования на 1,25 процентных пунктов - до 14,75 процентов годовых, сообщается на сайте финрегулятора.

Новый уровень ставки действует с 23 января. Данное решение принято на внеплановом заседании Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка республики.

«Принятое решение связано с относительным снижением инфляционных рисков и достижения уровня инфляции к целевым показателям на среднесрочную перспективу», - говорится в сообщении отдела прессы Нацбанка.

В предыдущий раз ставка рефинансирования была повышена 20 марта 2017 года на 3,5 процентных пунктов - до 16 процентов годовых.

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