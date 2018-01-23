Есть вопросы к хозяевам, водителям, - глава МИР РК о гибели 52 человек в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию совместно с МВД проводит проверку всех рейсовых автобусов после инцидента со сгоревшим в Актюбинской области автобусом. Об этом рассказал глава МИР Женис Касымбек, передает Tengrinews.kz.

"Вы знаете, что ряд таких инцидентов произошел за последнее время у нас, в России, вы помните автобус с трудовыми мигрантами. До этого, пять-шесть лет назад, с трудовыми мигрантами из Кыргызстана была такая ситуация. Действительно, сейчас рейдовая тотальная проверка совместно с органами МВД проводится. Но мы хотели бы сказать, что необходима системная работа на законодательном уровне. Мы хотим по итогам этой проверки значительно ужесточить требования ко всем международным перевозкам", - заявил Касымбек на брифинге после заседания правительства.

Министр указал на пробел в законодательстве касательно правил нерегулярных международных перевозок. В то же время по регулярным перевозкам действуют достаточно жесткие требования, которые соответствуют международным стандартам.

"В данном случае автобус осуществлял перевозки нерегулярные, есть проблемы и вопросы к самой организации, к хозяевам, водителям, расследование все это покажет. По итогам проверки МВД и мы должны будем внести кардинальные изменения в законодательство по ужесточению требований к таким нерегулярным перевозкам", - отметил министр. В кулуарах после брифинга он пояснил, что требования будут ужесточены не только к состоянию транспорта и к компаниям-перевозчикам, но и к водителям автобусов.

"Требования к самим водителям - медицинский осмотр, техосмотр автобуса и так далее. Это, конечно, больше вопросы, связанные с дорожной полицией, МВД, но мы свои предложения дадим. Когда МВД внесло свои предложения по ужесточению правил перевозок, вначале реакция была достаточно сложной, но это значительно повлияло на уменьшение ДТП на дорогах. Здесь мы хотим так же", - добавил министр.

Напомним, пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Согласно основной версии, причина пожара - халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что в автобусе находилась пластмассовая емкость с пятью литрами бензина.



