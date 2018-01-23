В Ташкент прибыла делегация Международной организации по миграции
- Узбекистан, политика
- 17:11, 23 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 января принял делегацию Международной организации по миграции (МОМ), сообщает пресс-служба министерства.
Делегация МОМ во главе со старшим региональным советником по Европе и Центральной Азии Манфредом Профази прибыла в Узбекистан с рабочим визитом.
В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана с МОМ.
Узбекистан пока не является членом МОМ. Вместе с тем, как отмечалось, между сторонами налажен конструктивный диалог, узбекские эксперты активно участвуют в мероприятиях организации, отвечающих национальным интересам.
Стороны с удовлетворением констатировали плодотворный характер взаимодействия в сфере борьбы с торговлей с людьми.
На встрече подтверждена обоюдная готовность укреплять и развивать отношения, в том числе путем реализации совместных проектов.
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