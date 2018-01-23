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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон подписал указ об объявлении моратория на проверки предприятий производственной сферы
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ «Об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственной сфере» 16 января.

Согласно Указу президента субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых проверок, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом, сообщает Dialog.tj.

Цель объявления данного моратория заключается в государственной поддержке производственного предпринимательства для увеличения промышленного и экспортного потенциала, снижения количества проверок и обеспечение прозрачной предпринимательской и инвестиционной среды в республике.

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