Рахмон подписал указ об объявлении моратория на проверки предприятий производственной сферы
- Таджикистан, политика
- 17:39, 23 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ «Об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственной сфере» 16 января.
Согласно Указу президента субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых проверок, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом, сообщает Dialog.tj.
Цель объявления данного моратория заключается в государственной поддержке производственного предпринимательства для увеличения промышленного и экспортного потенциала, снижения количества проверок и обеспечение прозрачной предпринимательской и инвестиционной среды в республике.
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