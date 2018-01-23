Рахмон подписал указ об объявлении моратория на проверки предприятий производственной сферы

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ «Об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственной сфере» 16 января.

Согласно Указу президента субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых проверок, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом, сообщает Dialog.tj.

Цель объявления данного моратория заключается в государственной поддержке производственного предпринимательства для увеличения промышленного и экспортного потенциала, снижения количества проверок и обеспечение прозрачной предпринимательской и инвестиционной среды в республике.