РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане билеты на поезда по трем направлениям можно купить с 25-процентной скидкой

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане утверждена новая методика определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям.

В соответствии с ней, по данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию РК, внедрено динамическое тарифное ценообразование, предусматривающее изменение стоимости билета в зависимости от даты покупки и загруженности поездов.

На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: Алматы–Астана–Нурлыжол №3/4, Астана 1–Сарыагаш №085/086, Астана–Караганда №853/854 с 8 марта 2018 года.

По указанным поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре «-25%» и «+25%». Так, пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти.

Приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с 23 января 2018 года.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×