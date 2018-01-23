В Казахстане билеты на поезда по трем направлениям можно купить с 25-процентной скидкой

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане утверждена новая методика определения предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям.

В соответствии с ней, по данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию РК, внедрено динамическое тарифное ценообразование, предусматривающее изменение стоимости билета в зависимости от даты покупки и загруженности поездов.

На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: Алматы–Астана–Нурлыжол №3/4, Астана 1–Сарыагаш №085/086, Астана–Караганда №853/854 с 8 марта 2018 года.

По указанным поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре «-25%» и «+25%». Так, пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти.

Приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с 23 января 2018 года.