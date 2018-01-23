Глава 21st Century Fox и The Wall Street Journal Руперт Мёрдок призвал Facebook и Google платить за новости

CA-NEWS (CA) - Медиамагнат, основатель и глава компаний News Corp и 21st Century Fox Руперт Мёрдок опубликовал в своем обращении призвал Facebook платить средствам массовой информации сбор за размещение их материалов в социальной сети.

«Facebook и Google популяризовали массу лживых новостных источников посредством алгоритмов, которые прибыльны для этих платформ, но при этом абсолютно ненадежны», - говорится в заявлении Мердока, опубликованном на сайте принадлежащего ему конгломерата News Corp.

Как считает магнат, несмотря на усилия, которые предпринимает глава Facebook Марк Цукерберг, соцсети до сих пор недостает прозрачности и политической непредвзятости при отборе публикуемых новостей.

По мнению Мердока, если Facebook хочет публиковать в своей соцсети достоверные новости от надежных СМИ, то она должна платить издателям за размещение такой информации.

«Издатели, очевидно, повышают ценность и объективность Facebook с помощью своих новостей и контента, однако их адекватно не вознаграждают за такие услуги», - говорится в заявлении магната.

По его словам, плата за публикацию контента серьезно не отразится на доходах компании, однако положительно скажется на перспективах СМИ и журналистики в целом.

86-летнему Мердоку принадлежит ряд известных СМИ по всему миру, в том числе газета The Times и телекомпания Sky News в Великобритании, газета The Wall Street Journal и телеканал Fox News в США.

Ранее, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что теперь пользователи соцсети смогут влиять на качество новостей с помощью оценки достоверности их источников.