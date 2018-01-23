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  24 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев провел заседание Совета Безопасности

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

На заседании были рассмотрены итоги официального визита в Соединенные Штаты Америки и меры по реализации достигнутых договоренностей.

"Сегодня мы обсудим итоги официального визита делегации Казахстана в США, в том числе результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом, Вице-Президентом США Майклом Пенсом, другими руководителями. Также необходимо обсудить меры, которые будут способствовать выполнению этих договоренностей в интересах нашей страны", - сказал президент Казахстана.

Глава государства уделил особое внимание вопросу реализации соглашений с крупными компаниями и финансовыми институтами США.

"Мы достигли конкретных договоренностей с «капитанами» американского бизнеса, которые дадут хороший импульс нашей экономике, особенно, в сфере внедрения инноваций, развития цифровизации, а также в области привлечения инвестиций и новых технологий в Казахстан,"- сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства подчеркнул важность казахстанско-американского диалога на высшем уровне в контексте экономического развития страны и укрепления региональной безопасности.

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