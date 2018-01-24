В 2017 году мировой объем прямых иностранных инвестиций упал на 16%, - доклад

- В 2017 году мировой объем прямых иностранных инвестиций упал на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил $1,52 триллиона. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о мировых инвестициях.

Его авторы анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.

В докладе отмечается, эта тенденция обусловлена геополитическими рисками и резким сокращением инвестиций в экономику США, Великобритании и России.

Они сообщают, что потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 17 процентов и составили примерно $55 млрд, в основном, в связи с резким сокращением инвестиций в экономику России.

Потоки инвестиций в промышленно развитые страны по сравнению с предыдущим годом снизились еще резче: в страны Европы - на 27 процентов и в страны Северной Америки - на 33 процента.

Объемы прямых иностранных инвестиций в развивающие страны оставались на таком же уровне, как и прошлом году, однако острая нехватка зарубежных капиталовложений в этих странах ощущалась в секторах, которые могли бы внести важный вклад в реализацию Целей устойчивого развития.

«Рынок иностранных прямых инвестиций постепенно восстанавливается после финансового кризиса, однако пока не все так просто …», - сказал глава ЮНКТАД в связи с публикацией нового доклада.

Эксперты предполагают, что налоговые реформы в Соединенных Штатах существенно повлияют на инвестиционные решения транснациональных корпораций США, что скажется на глобальных инвестиционных потоках.