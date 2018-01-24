В 2017 году мировой объем прямых иностранных инвестиций упал на 16%, - доклад

- Азия и мир, экономика
- 9:12, 24 января 2018
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Его авторы анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.
В докладе отмечается, эта тенденция обусловлена геополитическими рисками и резким сокращением инвестиций в экономику США, Великобритании и России.
Они сообщают, что потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились на 17 процентов и составили примерно $55 млрд, в основном, в связи с резким сокращением инвестиций в экономику России.
Потоки инвестиций в промышленно развитые страны по сравнению с предыдущим годом снизились еще резче: в страны Европы - на 27 процентов и в страны Северной Америки - на 33 процента.
Объемы прямых иностранных инвестиций в развивающие страны оставались на таком же уровне, как и прошлом году, однако острая нехватка зарубежных капиталовложений в этих странах ощущалась в секторах, которые могли бы внести важный вклад в реализацию Целей устойчивого развития.
«Рынок иностранных прямых инвестиций постепенно восстанавливается после финансового кризиса, однако пока не все так просто …», - сказал глава ЮНКТАД в связи с публикацией нового доклада.
Эксперты предполагают, что налоговые реформы в Соединенных Штатах существенно повлияют на инвестиционные решения транснациональных корпораций США, что скажется на глобальных инвестиционных потоках.